Mano Menezes ganha rifa e devolve prêmio ao Guarani-VA: "É difícil fazer futebol no Interior"

Em dificuldades financeiras para fechar as contas após a participação na Terceirona, o Guarani de Venâncio Aires promoveu uma rifa para arrecadar dinheiro. O sorteio seria feito com base na Loteria Federal, e a premiação, R$ 10 mil. O vencedor foi, possivelmente, o torcedor mais ilustre do clube: Mano Menezes.

O técnico do Fluminense era dono do número 885, centena do primeiro prêmio da loteria, sorteado na quarta-feira passada (4). Na segunda-feira, ao ser informado sobre o acerto, o treinador informou à direção que doaria o dinheiro.

A curiosidade é que foi o segundo sorteio. No primeiro, realizado em 30 de novembro, não houve acertador.

O clube vendeu 180 cartelas, cada uma com quatro números. Cada cartela custou R$ 300. Mano comprou 10. Ou seja, na prática, somando a compra e a doação, o treinador entregou R$ 13 mil ao Guarani. O clube obteve mais de R$ 64 mil com as rifas e a doação do profissional. Esse valor foi usado para pagar os custos de viagens e logísticas na participação na Terceirona.

— É difícil fazer futebol no Interior — disse Mano, em contato com Zero Hora.

