Zaga será uma das prioridades no mercado do Grêmio

Geromel se despediu do clube no final da temporada.

Enquanto busca um técnico e reestrutura seu departamento de futebol, o Grêmio sabe que precisa contratar zagueiros . A aposentadoria de Geromel , as lesões de Kannemann e Rodrigo Ely e a indefinição sobre Rodrigo Caio escancaram essa necessidade.

Sem a chegada de reforços, o clube abrirá a temporada de 2025 com Jemerson, Gustavo Martins e Natã para a posição. Existe uma expectativa de que Rodrigo Ely consiga participar de parte da pré-temporada, prevista para iniciar em 8 de janeiro de 2025. Kannemann retornará apenas em abril , até lá se recupera de uma cirurgia no quadril.

Por isso, uma das prioridades do mercado tricolor será a contratação de jogadores para a zaga. Claro que a contratação de um novo treinador terá influência. Inclusive, o clube nem deve concluir qualquer negociação sem que haja a definição do comandante para 2025.

A tendência é de que nenhum dos jovens das categorias da base receba minutos na largada da temporada . Athos, Viery, João Lima e Karela receberam algumas oportunidades de treinar com o time principal ao longo de 2024.

Do grupo, Viery chegou a ser relacionado para algumas partidas do time principal. Mas não fez sua estreia na equipe de Renato.

A defesa tem sido um problema do Grêmio. Nas últimas duas edições do Brasileirão, o time levou 106 gols em 76 partidas . Estancar o vazamento é uma urgência a ser resolvida na próxima temporada.

