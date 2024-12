Cinco zagueiros brasileiros para a dupla Gre-Nal contratar

Kanu jogou pelo Bahia a última temporada. Letícia Martins / EC Bahia / Divulgação

Após o término da temporada, a dupla Gre-Nal vai às compras para se reforçar para 2025. Entre as prioridades está a chegada de zagueiros.

No Inter, dono de uma das melhores defesas do Brasileiros, há uma necessidade numérica. Vitão, Rogel, que terminou o ano lesionado, e Clayton Sampaio são as únicas opções no elenco para a posição. Ainda há Gabriel Mercado, que ainda não tem data para voltar aos gramados após passar por cirurgia no joelho. Vitão pode ser vendido, o que aumentaria ainda mais o grau de necessidade.

No Grêmio, o time levou mais de 100 gols nas últimas edições do Brasileirão. Pedro Geromel se aposentou. Rodrigo Caio não deve seguir no clube. Então, é preciso também uma reposição numérica na Arena.

Zero Hora fez uma lista com cinco zagueiros brasileiros que podem ser interessantes para a Dupla. Confira.

Kanu – Bahia

Depois de surgir no cenário nacional no Botafogo, passou os últimos dois anos no Bahia. Apesar de 1,90m de altura, o atleta de 27 anos tem boa velocidade para um zagueiro. Tem na bola alta o seu ponto forte.

Igor Rabello – Atlético-MG

Igor Rabello tem mais um ano de contrato. Pedro Souza / Atlético-MG / Divulgação

Outro defensor revelado pelo Botafogo. Está há seis temporadas no Atlético-MG e tem 29 anos. Quando joga, é até capitão do time. Porém, este ano teve pouco tempo em campo. Disputou apenas 26 partidas e 2024. Tem mais um ano de contrato com o Galo.

Juan Jesus – Napoli

Juan está de saída do Napoli. Divulgação / Napoli

Após ser revelado pelo Inter, passou as últimas 13 temporadas no futebol italiano. Primeiro na Inter de Milão, depois na Roma e, agora, no Napoli, onde foi campeão nacional. Está com 33 anos. Seu contrato termina no meio do ano, mas deve deixar o clube em janeiro. Fora de campo, teve seu carro depredado, o que aumentou o seu desejo de novos ares.

Lucas Halter – Botafogo

Lucas Halter tem 24 anos. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

Se destacou no Goiás e foi para o Athletico-PR. Foi contratado deste pelo Botafogo. Perdeu espaço com a chegada de outros defensores no decorrer da temporada. Disputou 39 partidas em 2024. Tem no vigor físico uma de suas qualidades.

Willyan Rocha – CSKA