Grêmio analisa nomes para estrear cargo de coordenador técnico em 2025

Um desses nomes foi o de Felipão. Aos 76 anos, o ex-treinador do Grêmio já realizou essa atividade no Athletico-PR, em 2023. Fontes consultadas pela reportagem de Zero Hora, no entanto, confirmam não ser um nome próximo de ser contratado pelo clube. A prioridade estaria na busca do substituto de Renato Portaluppi.