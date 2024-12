Por onde andam os titulares da conquista do Grêmio na Libertadores de 2017

Grêmio foi campeão ao vencer o Lanús, da Argentina. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com a aposentadoria de Pedro Geromel no último final de semana, apenas um jogador da conquista da Libertadores de 2017 segue no elenco gremista para a temporada de 2025. O argentino Kannemann é o remanescente do título conquistado contra o Lanús na Argentina, no dia 29 de novembro daquele ano.

Zero Hora explica por onde anda cada um dos atletas que entraram em campo como titulares em La Fortaleza na grande decisão da competição, que garantiu o tricampeonato continental para o Tricolor. Confira:

Marcelo Grohe

Depois de vencer o título da Libertadores, o goleiro ainda atuou por mais uma temporada em Porto Alegre. De 2018 para 2019, foi vendido pelo Grêmio para o Al Ittihad FC. Atualmente, defende o Al Kholood, da Arábia Saudita.

Edilson

O lateral-direito titular daquela campanha se aposentou em 2022 após deixar o Grêmio em sua terceira passagem pelo clube. Antes de atuar novamente pelo time gaúcho, jogou por Cruzeiro, Goiás e Avaí.

Geromel

Capitão do time que encantou a América em 2017, foi o jogador que se aposentou mais recentemente. Foram 11 temporadas e 10 anos defendendo a camisa do Grêmio.

Kannemann

Único dos remanescentes, o argentino teve inúmeras propostas para sair do clube, mas permaneceu em Porto Alegre. O zagueiro tem 312 partidas pelo Grêmio e conquistou 14 títulos com a camisa gremista.

Cortez

O lateral foi outro que não encerrou sua carreira no Tricolor. Ao término de 2021, quando a equipe gaúcha foi rebaixada, Cortez se transferiu para o Avaí. Do clube catarinense foi para o Mirassol e, posteriormente, para o Sampaio Corrêa. Já se aposentou e vem estudando para a carreira de treinador.

Jailson

O então camisa 25 assumiu a titularidade nas semifinais contra o Barcelona-EQU. Em 2018, foi vendido ao Fenerbahçe. Defende o Celta de Vigo, da Espanha, desde o começo deste ano.

Arthur

O meia foi um dos destaques da campanha vitoriosa gremista em 2017. Começou 2018 e foi vendido ao Barcelona, mas não conseguiu repetir as boas atuações do futebol brasileiro. É jogador da Juventus-ITA, mas tem poucas oportunidades.

Ramiro

Uma das engrenagens da equipe atuando pelo lado direito do campo. Saiu do Grêmio em uma negociação para o Corinthians. De 2023 para cá, jogou pelo Cruzeiro, mas encerrou sua passagem em Minas Gerais no fim desta temporada.

Luan

O Rei da América de 2017 nunca mais reencontrou o futebol. Em 2020, foi adquirido pelo Corinthians, mas jamais assumiu o protagonismo desejado pelos paulistas. Foi emprestado ao Santos e retornou ao Grêmio em 2023, mas também não conseguiu jogar. Este ano, foi para o Vitória, mas só fez seis partidas.

Fernandinho

Autor do primeiro gol em La Fortaleza, o atacante deixou o clube ao término da temporada do título. Passou quatro temporadas na China e, desde 2023, joga pelo Retrô, de Pernambuco.

Barrios

Centroavante do time, o paraguaio permaneceu em Porto Alegre por apenas uma temporada. Em 2022, anunciou sua aposentadoria dos gramados. No entanto, voltou a jogar em 2023 e, em 2024, atuou pelo Sportivo Luqueño-PAR.