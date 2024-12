Quem será o novo técnico do Grêmio? Eis a pergunta na mente de todos os torcedores tricolores desde o anúncio da saída de Renato Portaluppi, na última segunda-feira (9).

Enquanto o clube não anuncia um novo nome para o comando do Tricolor, Zero Hora quer saber: quem você acredita que será o novo técnico do Grêmio?