O improvável "garçom" do Grêmio na temporada

Pavon tem 35 jogos com a camisa do Grêmio.

É lógico que a expectativa era muito maior do que a realidade com relação à contratação de Cristian Pavon pelo Grêmio. Jogador de destaque no Boca Juniors e que atuou em Copa do Mundo pela seleção da Argentina, o atleta veio do Atlético-MG para resolver os problemas ofensivos do time de Renato Portaluppi. Não aconteceu isto.