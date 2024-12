Renato era o terceiro treinador mais longevo do futebol brasileiro

Torcida do Grêmio se despediu de Renato nessa terça-feira (10). Duda Fortes / Agencia RBS

A história da quarta passagem de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio teve um longo período de 830 dias. O comunicado do clube, confirmando a saída do treinador, determinou a saída de um dos profissionais que estava há mais tempo comandando a mesma equipe no futebol brasileiro.

Apenas dois treinadores eram mais longevos em seus trabalhos do que Renato no Grêmio: Abel Ferreira, no Palmeiras, e Juan Pablo Vojvoda, no Fortaleza. O primeiro chegou ao Brasil em outubro de 2020 (mais de quatro anos à frente do time paulista), enquanto o segundo foi anunciado em maio de 2021 pelos cearenses.

Na quarta passagem, Renato comandou o Grêmio em 132 jogos, somando 57,5% de aproveitamento e conquistando três títulos (duas edições do Gauchão e uma da Recopa Gaúcha). Neste período, o técnico ficou de fora, por escolha ou suspensão, em nove ocasiões. O auxiliar Alexandre Mendes treinou o time em seis jogos, enquanto Marcelo Salles esteve na casamata em três partidas.

Agora o terceiro da lista dos mais longevos é Rogério Ceni, no Bahia desde setembro de 2023. Ou seja, há mais de um ano. O restante dos treinadores da elite do futebol brasileiro estão menos do que 365 dias nos seus clubes. Os mais próximos são Artur Jorge, do Botafogo, e Luis Zubeldía, do São Paulo.

Números da 4ª passagem de Renato pelo Grêmio

132 jogos

67 vitórias

27 empates

38 derrotas

204 gols marcados

149 gols sofridos

57,5% de aproveitamento

830 dias de trabalho (set/22 a dez/24)

Títulos: Gauchão (duas vezes) e Recopa Gaúcha

