Derrota do Inter impede melhor turno do clube na Era dos pontos corridos

Inter soma 37 pontos no returno do Brasileirão. Jefferson Botega / Agencia RBS

A despedida do Inter em 2024 diante de sua torcida no Beira-Rio foi com derrota para o Botafogo. Depois de incríveis 16 jogos invicto no Brasileirão, o time de Roger Machado tropeçou em duas partidas consecutivas, impedindo que o clube chegasse ao seu melhor turno na Era dos pontos corridos.

Antes das derrotas para Flamengo e Botafogo, o Inter ostentava 37 pontos na liderança do returno do Brasileirão desse ano. Faltavam sete pontos para superar a campanha obtida na edição de 2022. Comandado por Mano Menezes, o time de Alexandre Alemão e companhia fez 43 pontos.

Essa campanha de 2022 superava os números do primeiro turno do Inter de 2018 e de 2009. Nesta, com Tite no comando técnico, o clube conquistava o título simbólico da primeira metade do Brasileirão, somando 37 pontos. A outra foi com Odair Hellmann como treinador e o time fez 38 pontos.

O último jogo do Inter em 2024 será contra o Fortaleza, no Castelão. Aliás, os cearenses são donos da melhor campanha de mandante no Brasileirão. Não perderam um jogo sequer em casa. Caso vença, o time de Roger Machado terá seu segundo melhor turno na Era dos pontos corridos.

Melhores turnos de Brasileirão do Inter

2022 - 43 pontos

2018 - 38 pontos

2009 - 37 pontos

2024 - 37 pontos