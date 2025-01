São José vence e mantém chances de classificação para o mata-mata da Copinha

Zeca venceu por 2 a 0, com gols de Lukayan e Thiago Tinoco, no duelo que ocorreu no Estádio Bela Vista.

O São José manteve vivo o sonho da classificação ao mata-mata da Copinha 2025. Depois de estrear com derrota para o Vitória na semana passada, o Zeca venceu a primeira no torneio, nesta segunda-feira (6), contra o Comercial de Ribeirão Preto, pela segunda rodada da fase de grupos. A equipe gaúcha ganhou por 2 a 0, com gols de Lukayan e Thiago Tinoco, no duelo que ocorreu em Cravinhos, no Estádio Bela Vista.