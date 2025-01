São José estreia na Copa São Paulo com derrota para o Vitória

Equipe gaúcha acabou derrotada por 2 a 0 para o time baiano. Kennedy Oliveira / Prefeitura de Cravinhos

O São José não teve uma boa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira (3), no Estádio José Vessi, na cidade paulista de Cravinhos, o Zeca acabou derrotado por 2 a 0 para o Vitória. Os gols do time baiano foram marcados no final do segundo tempo. Lohan abriu o placar e Pedro, de pênalti, ampliou.

No primeiro tempo, o São José até teve mais volume de jogo e criou chances perigosas. O Vitória, por sua vez, apostou em jogadas de contra-ataque e, apesar de certa predominância do Zeca, também levou perigo ao gol defendido por Edson Junior. No entanto, ninguém conseguiu tirar o zero do placar nos primeiros 45 minutos.

O time baiano entrou com mais afinco na etapa final. Foi o Vitória que teve mais volume ofensivo e batalhou para abrir o placar. O São José criou algumas oportunidades, mas levou pouco perigo.

Quando parecia que o empate seria o resultado final do jogo, o Vitória conseguiu enfim balançar as redes aos 43 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela esquerda, Paulo Roberto disputou com a defesa pelo alto e deixou para Lohan finalizar com firmeza dentro da área e vencer o goleiro Edson. Na sequência, já nos acréscimos, Paulo Roberto foi derrubado por Marcinho dentro da área — pênalti marcado. Pedro foi para a cobrança, bateu no canto esquerdo de Edson, que caiu para o outro lado, garantindo o 2 a 0 para o Vitória, que assumiu a liderança do Grupo 8 da Copinha.

O São José volta a campo na segunda-feira (6) para enfrentar o Comercial Ribeirão Preto. Se perder novamente e o Vitória vencer, o Zeca estará eliminado. Na última rodada da fase de grupos, no dia 9, o time de Porto Alegre encara o Retrô.