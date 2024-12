O contestado goleador do Grêmio

Cristaldo tem 13 gols pelo Grêmio no ano. André Ávila / Agencia RBS

Há aqueles que o defendem e também os que não se convencem. A divisão na torcida do Grêmio expõe bastante a passagem de Franco Cristaldo pelo Grêmio. Camisa 10, goleador e garçom não são credenciais que o garantem no time titular de acordo com boa parte dos torcedores. Independentemente do mérito, este debate pode explicar a falta regularidade do argentino.

Até os colorados aparecem na discussão quando existe comparações entre Cristaldo e Alan Patrick, principalmente quando o mano a mano de Gre-Nal entra em ação. Isto apenas inflama mais o debate sobre a qualidade do meia do Grêmio.

Agora é fato que Franco Cristaldo é o goleador do Grêmio em 2024 e que dificilmente vai perder esta posição, uma vez que restam apenas dois a jogos a serem realizados: Vitória e Corinthians. Com o gol marcado na vitória sobre o São Paulo nesse domingo (1), ele chegou a 13 na temporada.

Abaixo de Cristaldo nesse ranking, estão Martin Braithwaite e Diego Costa, ambos com oito gols marcados. Números que demonstram como o camisa 10 está disparado na artilharia. Ao mesmo tempo, ele consegue ser um "bom garçom", equilibrando duas estatísticas decisivas no futebol: são cinco assistências no total (só fica atrás de João Pedro e Pavon neste quesito).

Em 2023, o topo da lista de goleadores do Grêmio foi ocupado por um extraclasse chamado Luis Suárez, que balançou as redes 29 vezes. O vice-artilheiro foi Franco Cristaldo, com 11 gols. Ou seja, o argentino já demonstrava bons números na temporada passada.

Talvez o desafio para Renato Portaluppi, ou o próximo técnico do Grêmio, seja encontrar regularidade nas atuações de Cristaldo. Seu talento e suas estatísticas estão escancaradas, mas ainda há dúvidas sobre sua titularidade. Miguel Monsalve apareceu como um bom concorrente. Ou ambos poderiam atuar juntos? São questões para 2025.

Franco Cristaldo pelo Grêmio: