Incêndio atinge cinco casas no centro de Coxilha

Na noite de sábado (4), um incêndio destruiu três casas e danificou outras duas no centro de Coxilha, no norte do RS. Cinco pessoas passaram mal por causa da fumaça e precisaram ser encaminhadas para atendimento médico.

As chamas começaram por volta das 21h30min, na Avenida Ilso José Webber. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, ao chegar no local a equipe encontrou três casas já totalmente destruídas. Nas outras duas, o fogo começava a se espelhar.

Os Bombeiros Voluntários de Tapejara também foram acionados para atender a ocorrência. Ao todo, os militares usaram cerca de 25 mil litros de água para combater o incêndio, que foi controlado por volta da meia-noite.