Inter e Grêmio encerram temporada sem jogadores com o duplo-duplo

Cristaldo fez 13 gols no ano, enquanto Alan Patrick marcou 12. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel e Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional e Grêmio FBPA

Se você considera que as temporadas da dupla Gre-Nal ficaram aquém do esperado, e coloca-se aqui logicamente o contexto das enchentes no Rio Grande do Sul, há uma estatística que reforça este pensamento. O agora mais popularizado duplo-duplo não foi obtido por nenhum jogador de Inter e Grêmio.

A expressão duplo-duplo tem origem no basquete e acontece quando um jogador chega a dois dígitos (10 ou mais) em duas estatísticas. No futebol brasileiro, isso não é corriqueiro, ainda mais falando de gols e assistências, que são dados decisivos em uma partida.

Em 2024, Alan Patrick e Cristaldo foram os que ficaram mais próximos da dita estatística. Conseguiram superar a dezena de gols, porém tiveram menos de 10 assistências na temporada. Considerando apenas os atletas da Série A do Brasileirão, oito nomes obtiveram a marca: Rodrigo Garro (Corinthians), Hulk (Atlético-MG), De Arrascaeta (Flamengo), Savarino (Botafogo), Matheus Pereira (Cruzeiro), Lucas Moura (São Paulo), Estêvão (Palmeiras) e Shaylon (Atlético-GO).

Na temporada passada, em 2023, quatro jogadores da dupla Gre-Nal alcançaram o duplo-duplo, dois de cada time. Luis Suárez fez 29 gols e deu ainda 17 assistências pelo Grêmio. Além dele, Cristaldo balançou as redes 11 vezes e teve 12 passes para gols.

Do lado do Inter, Alan Patrick anotou 16 gols e também conseguiu 10 assistências. Mauricio foi outro a atingir o duplo-duplo, com 11 gols e 11 passes para gols.

Jogadores com mais participação em gols pelo Inter

Alan Patrick - 12 gols e 8 assistências = 20 participações

Wesley - 13 gols e 2 assistências = 15 participações

Enner Valencia - 11 gols e 4 assistências = 15 participações

Rafael Borré - 11 gols e 3 assistências = 14 participações

Jogadores com mais participação em gols pelo Grêmio

Franco Cristaldo - 13 gols e 5 assistências = 18 participações

Diego Costa - 8 gols e 5 assistências = 13 participações

Gustavo Nunes - 7 gols e 6 assistências = 13 participações

Cristian Pavon - 5 gols e 7 assistências = 12 participações

