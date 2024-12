Fortaleza x Inter: onde assistir, horário e escalações

Fortaleza x Inter: tudo sobre o jogo da 38ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Inter e Fortaleza se enfrentam neste domingo (8), às 16h, pela 38ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Colorado vem de derrota para o Botafogo, na última rodada. Na quarta posição, o clube tem 65 pontos e já está classificado à Libertadores.

Já o Fortaleza foi perdeu na última quarta-feira (4) pelo já rebaixado Atlético-GO. Mesmo assim, o time cearense segue na quinta colocação, com 65 pontos, e também já está garantido na Libertadores.



Escalações para Fortaleza x Inter

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Titi, Cardona, Eros Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules, Martínez; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Inter: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Fernando; Bruno Tabata e Gustavo Prado; Borré e Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para Fortaleza x Inter

Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB). VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Onde assistir a Fortaleza x Inter

Como chegam Fortaleza x Inter

Fortaleza

Classificado à próxima Libertadores, o Fortaleza utilizará o confronto com o Inter para despedir-se da torcida na temporada. O técnico Vojvoda terá o retorno do zagueiro Titi, que cumpriu suspensão diante do Atlético-GO. Por outro lado, Kuscevic será ausência pelo terceiro amarelo.

Inter

Assim como o rival nordestino, o Colorado também já alcançou a vaga à Libertadores da próxima temporada. Agora, entrará em campo apenas lutando por uma premiação maior no Brasileirão.

Para este jogo, o técnico Roger Machado não contará com Alan Patrick, lesionado, e Thiago Maia, liberado para resolver problemas pessoais. O atacante Wesley, que perdeu o pai na última quarta-feira (4), também deve ser baixa. Assim como o meia Bruno Henrique e o atacante Wanderson, que cumprirão suspensão. A lista se encerra com Rogel, que saiu lesionado do confronto com o Botafogo, e é dúvida.