Inter anuncia grave lesão em centroavante

Lucca Drummond soma cinco jogos com a camisa do Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O centroavante Lucca Drummond é mais uma baixa para o Inter nesta última rodada do Brasileirão. O atacante sofreu uma grave lesão no joelho durante o treinamento da última sexta-feira (6) e é mais um desfalque para o técnico Roger Machado.

O departamento médico colorado não anunciou o tempo de parada do atacante, de 20 anos, mas como a lesão é considerada grave, por ser no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ele pode fica até nove meses em recuperação.

Lucca Drummond soma apenas cinco jogos com a camisa colorada e tem uma assistência para gol. Seu último jogo foi em julho, no empate por 1 a 1 com o Bahia. Foi a única participação com Roger Machado no comando da equipe.

O atacante de 1m88cm foi revelado pelo São Paulo, por onde jogou nas categorias de base dos 14 aos 19 anos. Além do clube paulista, ele também defendeu Avaí e Criciúma, antes de chegar ao Colorado nesta temporada para compor o time sub-20, com contrato até janeiro de 2025.

Em suas redes sociais, o jogador fez uma publicação afirmando que "uma dificuldade é apenas um intervalo entre duas felicidades".

Confira o comunicado do clube

O Sport Club Internacional informa que o atacante Lucca Drummond sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele será submetido a cirurgia nos próximos dias e contará com todo o suporte do Clube em sua recuperação.