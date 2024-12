Desfalcado, Inter desembarca em Fortaleza para o último jogo do Brasileirão; confira os relacionados

O técnico Roger Machado conta com desfalques expressivos para a partida que marca a despedida colorada da temporada de 2024. Para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (8), no Castelão, o treinador convocou 22 atletas.

Entre os relacionados estão o zagueiro Victor Gabriel e o meia Yago Noal. Os dois não chegam a ser novidades, mas demonstram como, com as muitas baixas de última hora, o treinador precisou recorrer às categorias de base para completar o banco de reservas .

A convocação de Victor Gabriel o coloca como o único zagueiro à disposição no banco. Já Yago Noal é opção para o sistema de criação da equipe.

A lista de ausências para o último confronto do Colorado no ano tem: Wesley, Alario, Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick, Rogel e Luca Drummond.

Um provável time do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Fernando, Rômulo, Bruno Henrique; Bruno Tabata, Valencia e Borré.

A equipe colorada enfrenta o Fortaleza no Castelão, neste domingo (8), às 16h. O jogo é válido pela última rodada do Brasileirão.

Confira a lista de relacionados:

