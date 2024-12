Inter encerra preparação para último compromisso da temporada; veja o provável time

O Inter realizou, na manhã deste sábado (7), o último treinamento da temporada no CT Parque Gigante . A atividade foi com portões fechados e serviu para Roger Machado trabalhar os últimos detalhes para a partida contra o Fortaleza.

O treinador conta com muitos desfalques para a última rodada do Brasileirão. Ao todo, são seis ausências para a partida que vale a manutenção colorada no G-4 da competição. Wesley, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Rogel e Alario não ficam à disposição para a partida contra o Leão do Pici.