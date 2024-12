Fortaleza x Inter: mais de 50 mil ingressos já foram vendidos para a partida no Castelão

O torcedor do Fortaleza está empolgado com a campanha da equipe nesta edição do Brasileirão. E a empolgação é tanta que o clube anunciou (veja abaixo), na noite de sexta-feira (6), a venda de 52.554 mil ingressos para a partida contra o Inter. O jogo deste domingo (8), às 16h, no Castelão, marca a despedida das duas equipes dos jogos da temporada.