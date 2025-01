Brasil terá três homens e uma mulher no Australian Open pela primeira vez na Era Aberta

O Australian Open já entrou para a história do tênis brasileiro . Com o início da chave principal de simples, marcada para este sábado (11), em Melbourne, o Grand Slam terá a presença de três brasileiros e uma brasileira pela primeira vez em toda a Era Aberta da modalidade .

O número expressivo de brasileiros se tornou possível após as vitórias de João Fonseca e Thiago Monteiro , no qualifying. Os tenistas agora se juntam a Thiago Wild e Bia Haddad Maia , já classificados de acordo com os rankings ATP e WTA, respectivamente.

Além do feito inédito, esta será a melhor campanha do país em 22 anos no torneio. Em 2003, o Brasil teve a presença de cinco atletas na chave de simples masculina: Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, André Sá, Flávio Saretta e Alexandre Simoni. Do quinteto, apenas Guga passou da estreia, mas acabou derrotado pelo tcheco Radek Stepanek, em cinco sets, na segunda rodada.