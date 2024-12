Premiação do Brasileirão 2024: quanto cada clube ganha por posição na tabela

Gre-Nal válido pelo returno do Brasileirão.

Classificado à Libertadores, o Inter ficou em quinto no Brasileirão e embolsou R$ 38,5 milhões. Já o Grêmio terminou a competição em 14 º lugar, levou a última vaga à Sul-Americana e colocou nos cofres R$ 17,3 milhões

O Campeonato Brasileiro de 2024 distribuirá R$ 481,6 milhões para as 16 equipes que permanecerem na Série A. Os rebaixados não ganham nada. O campeão do Brasileirão recebe a maior fatia, que representa 10% do total. Dessa forma, Botafogo ou Palmeiras — clubes que ainda podem ser campeões — vai receber R$ 48,1 milhões.