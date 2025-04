Saiba como foram as estreias de Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense na Copa Sul-Americana

Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense estrearam na Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (1º). A Raposa se deu mal, perdendo de 1 a 0 para o Unión Santa Fe, da Argentina. Diferentemente do seu maior rival, o Galo foi até o Peru e de lá saiu com um ponto, no empate em 0 a 0 com o Cienciano. Já o Fluminense voltou com uma vitória na bagagem: 1 a 0 sobre o Once Caldas, da Colômbia.