Roger Machado fala sobre temporada do Inter e projeta 2025: "Vamos colher frutos no ano que vem"

Roger elogiou o time apesar da derrota. Jefferson Botega / Agencia RBS

A última noite de Brasileirão no Beira-Rio acabou com a derrota do Inter para o Botafogo por 1 a 0 nesta quarta-feira (5). Depois de 16 jogos de invencibilidade no campeonato de pontos corridos, o time de Roger Machado conheceu sua segunda derrota consecutiva — havia perdido para o Flamengo no final de semana.

Apesar disso, o treinador elogiou o grupo colorado que teve volume de chances nas duas partidas, mas falhou na missão de empatar ou vencer os dois confrontos com times da parte de cima da tabela.

— O que eu posso dizer desses dois últimos jogos é que embora não tenhamos vencido mostra que a nossa equipe subiu um degrau dos pontos de competitividade e vamos colher frutos no ano que vem. Quatorze finalizações contra 2 do adversário. Falamos do campeão da Libertadores e favorito ao Brasileiro. Dói perder, ainda mais na frente do nosso torcedor. Queremos devolver em futebol.

O jogo contra os atuais campeões da Libertadores teve a ausência do meia Alan Patrick, lesionado. Roger optou por escalar Valencia e Borré juntos e explicou a opção pelos dois:

— Bruno Henrique mais para a frente, não. Talvez pudesse botar o Gabriel. Na medida que perdemos o Alan, era fazer o Wesley e o Tabata se revezassem como meia nos corredores. O Borré gosta de flutuar para ser um meia de passagem, com o Valencia atacasse as costas. Penso que a engrenagem funcionou, mas era um desejo de botar os dois juntos, ver que eles se completam dentro da estrutura que a gente tem — finalizou.

Na última rodada, o Inter enfrenta o Fortaleza no Castelão no domingo. A partida é decisiva para a decisão do quarto e quinto lugar na tabela. Os dois times têm a mesma pontuação, com vantagem gaúcha no saldo de gols.