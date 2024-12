Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Botafogo

Arte GZH

O Inter perdeu para o Botafogo no último jogo da equipe em casa no Brasileirão. Jogando contra o líder do campeonato, o time de Roger Machado foi derrotado por 1 a 0 nesta quarta-feira (4).

Savarino, aos quatro minutos do primeiro tempo, fez o solitário gol da partida no Beira-Rio. Na última rodada, o Inter enfrenta o Fortaleza no Castelão no domingo.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Tinha bastante gente na frente no gol, mas o chute foi bem de longe. Nota 4,5

Bruno Gomes

Uma atuação de entrega e força. Marcou bem e apareceu na frente. Nota 6

Rogel

Teve de correr atrás de Igor Jesus. Nota 5,5

Vitão

Além de ter vencido quase todos os duelos, apareceu na frente. Nota 6

Bernabei

Controlou Luiz Henrique e procurou a frente. Nota 6

Rômulo

Uma partida de alto nível no meio-campo. E, desta vez, não só na frente da área. Apareceu bem na frente também. Saiu por cansaço. Nota 6,5

Bruno Henrique

Passou trabalho na tentativa de controlar o meio-campo. Uma conclusão perigosa. Nota 6

Bruno Tabata

Uma boa jogada no primeiro tempo, mas termina o ano abaixo do que começou. Nota 5

Wesley

Foi a fonte de criatividade no time sem Alan Patrick. Nota 6,5

Borré

Não funcionou como dupla de Valencia. Apenas uma conclusão. Nota 5

Valencia

Tentou o que deu. Um chutaço na trave. Nota 6

Gabriel Carvalho

Não conseguiu ser criativo. Nota 5

Wanderson

Apenas algumas arrancadas. Nota 5,5

Clayton Sampaio

Belo corte no único contragolpe do Botafogo. Nota 6

Fernando

A tranquilidade de sempre na frente da área. Nota 6

Gustavo Prado

Entrou no final. Sem nota