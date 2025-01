Inter está eliminado da Copa São Paulo 2025

Com a vitória do Flamengo de Guarulhos-SP sobre o América de Pedrinhas-SE, o Inter está eliminado da Copinha 2025 .

A equipe paulista venceu por 2 a 0 e alcançou os seis pontos, contra três do time sergipano e do Barra-SC — que venceu o Celeiro de Ases nesta terça-feira (7).

