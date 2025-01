Janeiro começa com movimento 40% maior nas academias e centros esportivos de Passo Fundo, aponta associação

Meta de início de ano motivou Eduarda a voltar aos treinos. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A virada de ano é um forte motivador de novos hábitos e metas entre a população, especialmente nos cuidados com a saúde. Passados os primeiros dias de 2025, as academias e centros esportivos refletem esse desejo: estimativa da Associação de Academias de Passo Fundo aponta para uma procura 40% maior em janeiro em relação a dezembro.

Com mais de cem estabelecimentos de práticas de exercícios físicos ativos na cidade, não faltam opções para diferentes públicos. Parte das pessoas costuma voltar aos treinos após a segunda ou terceira semana do primeiro mês do ano. É o caso da jovem Eduarda Duara, 23 anos, que retomou a musculação após um fim de ano atarefado:

— Eu sou maquiadora, então no fim de ano tem muito evento, é bastante corrido. E como eu trabalho muito tempo em pé, tem que ter esse condicionamento físico para aguentar horas na mesma posição. Como não tive mais tempo de treinar, agora no início do ano coloquei como prioridade as atividades físicas.

Preços reajustados

Já em relação aos preços, a tendência é de aumento entre 7% e 8% nas mensalidades nos primeiros meses do ano, indica uma estimativa da Associação Brasileira de Academias. Isso porque há reajuste de acordo com a inflação e conforme os preços nos aluguéis, uma vez que grande parte das academias operam em espaços locados, explica o diretor da entidade Fernando Sassen:

— O preço também vai variar conforme os diferentes perfis de alunos. Quem busca um serviço mais personalizado, com melhor estrutura em equipamentos e disponibilidade de professores, deve pagar um valor maior do que nas academias low cost, com ofertas limitadas.

Localização também impacta

Em Passo Fundo, a variação de preço nas academias chega a até R$ 250, conforme levantamento da reportagem. Academias mais afastadas do centro tendem a oferecer preços mais acessíveis, com mensalidades entre R$ 100 e R$ 110. Já na região central, os valores flutuam entre R$ 130 e R$ 350.

Quem fecha pacotes mais longos com os estabelecimentos, como trimestrais, semestrais ou anuais, geralmente recebem desconto progressivo — uma forma de fidelização dos alunos e de manutenção do negócio. Além disso, cada local atende a diferentes perfis de alunos: focados em estética, saúde ou emagrecimento.