Quem é Ronaldo, volante próximo de fechar com o Inter

Ronaldo fez 14 jogos e dois gols pelo Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Uma das primeiras contratações do Inter para a temporada 2025 será Ronaldo. O volante de 28 anos, destaque do Juventude na próxima temporada, chegou a um acordo com a diretoria colorada e será anunciado em breve.

Ele chegará ao Beira-Rio como uma reposição para Thiago Maia, cujo retorno ao Santos terá um desfecho em breve.

Ronaldo atua preferencialmente como primeiro volante e chama a atenção pela técnica na saída de bola e construção de jogo.

— É um volante construtor, que também chega na área como elemento surpresa. No Juventude ele fez dois gols assim. Como o Roger gosta deste estilo de volante, ele vai potencializar ainda mais as características do Ronaldo — analisa Tiago Nunes, repórter do Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul.

Revelado pelo Flamengo, em 2015, Ronaldo ficou no clube até 2019. Entretanto, deixou o Rubro-Negro antes da chegada de Jorge Jesus e não fez parte da época dourada dos cariocas.

A saída resultou no encontro com Roger Machado no Bahia, onde atuou até o final de 2020. Suas três temporadas seguintes foram no Shimizu S-Pulse, do Japão.

Assim como Roger, Ronaldo também esteve no Juventude em 2024. No entanto, não chegaram a se encontrar. Afinal, quando o volante desembarcou em Caxias do Sul, o técnico já estava no Inter, enquanto Jair Ventura comandava o time caxiense.

No Alfredo Jaconi, chegou para suprir a ausência de Caíque, principal jogador da equipe no primeiro semestre, que ficou afastado por uma lesão grave, e recuperar-se de uma cirurgia que lhe deixou fora dos gramados por oito meses. A avaliação de seu desempenho foi positiva.

— Supriu a ausência de Caíque e ajustou o meio-campo na reta final do Brasileirão. Além da força defensiva, a saída de bola ficou ainda melhor — aponta Matheus Maciel, repórter da Rádio Caxias.

No Juventude, Ronaldo participou de 14 partidas, marcando dois gols e participando de outros dois com assistências. Chegará ao Beira-Rio para disputar posição com Fernando e Rômulo.