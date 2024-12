Inter tem condições de disputar contra Flamengo, Palmeiras e Botafogo em 2025

Inter já conta com uma comissão técnica estruturada e que faz o time ter alto rendimento. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Atualmente, o trio sensação do futebol brasileiro é formado por Flamengo, Palmeiras e Botafogo. São essas equipes que apresentam o melhor desempenho em campo e, normalmente, chegam às decisões das competições nacionais e internacionais. Flamengo e Palmeiras têm esse papel de protagonista há alguns anos. Já o Botafogo faz parte de um novo recorte. Porém, não é qualquer time que vence a Libertadores e Campeonato Brasileiro na mesma temporada.

O Flamengo é o clube com o maior número de estrelas. Nem sempre essa junção de grandes jogadores traz resultado. Com a chegada de Tite, imaginamos que o time carioca apresentaria um futebol muito acima na comparação com outros brasileiros. Essa avaliação leva em consideração o plantel robusto e qualificado. Porém, diversos motivos de vestiário, gestão ou técnico não permitiram que o rubro-negro conseguisse “dar liga”.

No caso do Palmeiras, o projeto tem recebido uma sequência rara se tratando de futebol no Brasil. Abel Ferreira acumula temporadas sob comando da equipe e tem o respaldo da presidente do Palmeiras. O clube paulista é saudável financeiramente. Essa sustentação vem através da empresa de crédito pessoal administrada por Leila Pereira.

O Botafogo, o time do momento, recebeu a injeção de dinheiro através de John Textor. O empresário comprou 90% das ações do clube e tirou a equipe carioca de um buraco de quase trinta anos. A tendência é que esse negócio consiga crescer cada vez mais. Ainda mais se levarmos em consideração a falta de competitividade dos adversários.

Mesmo assim, o Inter teve algumas oportunidades para conquistar títulos em meio ao poder de investimento desses clubes. Impossível esquecer que entregamos um Brasileirão para o Flamengo por alguns centímetros. No ano passado, o Inter disputou com o Fluminense a vaga para final da Libertadores. Na atual temporada, a falta de organização do clube tirou a chance de chegar com chances na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Com planejamento e escolhas feitas na hora certa, o Inter tem condições de disputar contra esses protagonistas. O mais difícil já foi feito. A equipe conta com uma comissão técnica estruturada e que faz o time ter alto rendimento. O próximo passo é contratar pontualmente. Fazendo isso, pode ser que tenhamos chances em alguma das competições de 2025.