O Inter não está parado no mercado

Carbonero chegaria ao Beira-Rio com condição de brigar por titularidade. JUAN MABROMATA / AFP

A realidade do futebol brasileiro tem acabado com o sonho de muitos torcedores espalhados pelo Brasil. Os adversários estão cada vez mais ricos e, aos poucos, a competitividade entre as equipes vai ficando desequilibrada.

Os resultados desse novo momento ficaram evidentes na última temporada. Clubes com dinheiro assumiram o protagonismo da maioria das competições. Foi assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Essa disputa ficou centralizada entre Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro.

A consequência desse novo momento do futebol brasileiro reflete também no mercado de transferências. Ter dinheiro significa poder contratar mais em quantidade e qualidade. Além disso, as melhores alternativas de jogadores acabam indo para os clubes mais enriquecidos.

Pensando pelo lado do atleta, é compreensível optar por salário maior e projeto de futebol ambicioso. Dessa forma, o dinheiro se tornou o principal pilar para um futebol competitivo.

Trazendo esse assunto para o mundo do Inter, o medo do torcedor colorado era de que o clube sofresse um desmanche em seu elenco. A força financeira dos adversários poderia fazer com que jogadores importantes do grupo fossem vendidos.

Porém, alguns esforços realizados pela direção garantiram que a base do time fosse mantida para a próxima temporada. É pouco. Mas, levando em consideração o cenário atual, é um movimento admirável do departamento de futebol.

Apesar dessas dificuldades, alguns movimentos do Inter começam a aparecer no mercado. Os dirigentes colorados foram transparentes ao admitir que o clube não faria grandes investimentos.

Porém, na última terça-feira (7), o nome de Johan Carbonero apareceu nas buscas do Inter como alternativa para integrar o elenco. Mesmo não fazendo parte de uma prateleira badalada, o colombiano seria um reforço bem pensado. Chegaria ao Beira-Rio com total condição de brigar por titularidade. É mais uma opção de qualidade para o técnico Roger Machado.

O momento financeiro do clube não é fácil. Essa realidade é conhecida por todos. Reconhecer isso é importante. Entretanto, anima saber que o clube está buscando alternativas e não fica sentado em cima de uma dificuldade.