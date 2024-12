D'Alessandro projeta 2025 do Inter: "Não faremos loucuras"

D'Alessandro participou do Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter já pensa em 2025. Mesmo ainda tendo uma partida pelo Brasileirão, o Colorado planeja o próximo ano, pensa em contratações e busca manter o elenco que conseguiu fazer uma boa segunda metade de 2024.

Ídolo do Colorado e diretor esportivo desde agosto, D'Alessandro esteve no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, e projetou a próxima temporada do Inter, principalmente sobre saídas e contratações.

— Todos sabem os problemas financeiros do Inter. Dentro do nosso orçamento e das nossas limitações, vão ter saídas e chegadas, mas não faremos loucuras. O esforço será grande para mantermos a competitividade, nós temos essa obrigação — destacou.

— Mantendo o treinador, nós temos meio caminho andado. Eu sei que temos urgência e que faz tempo que o Inter não ganha, só que não podemos ir na loucura do torcedor — completou D'Alessandro.

Uma das metas do dirigente é resgatar aspectos do passado que fizeram o Colorado ser campeão. Além de consagrar grandes nomes do elenco que ainda não conseguiram concretizar o bom futebol em títulos.

— O Inter precisa resgatar algumas coisas do passado, como perfil de contratação de jogar. Precisamos de mais jogadores profissionais e comprometidos. Eu quero que o Alan Patrick ganhe título. Eu já joguei com ele e sei que ele merece isso — disse.

