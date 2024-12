Sem Wesley, Inter ensaia mudança no meio-campo para enfrentar o Fortaleza

Volante não está suspenso e treinou como titular nesta sexta-feira. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O penúltimo treino antes de enfrentar o Fortaleza rendeu o ensaio de um sistema tático diferente para o Inter. Sem poder contar com os dois pontas do elenco na rodada final do Brasileirão, o técnico Roger Machado pode formatar a equipe com um meio-campo em losango.

Por causa da morte do pai, Wesley não participou da atividade desta sexta-feira (6) e, mesmo que não tenha ocorrido uma comunicação oficial por parte do clube, deverá ser dispensado do jogo de domingo (8). Já Wanderson, que é o reserva imediato da função, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A dupla de ataque com Borré e Valencia deve ganhar sequência, mas tendo a presença de um único meia por trás, com um tripé de volantes dando suporte, algo que já foi explicado pelo treinador após a derrota para o Botafogo.

Leia Mais As cinco atrações do Inter para encarar o Fortaleza

— Como a estrutura básica, precisa mais tempo de trabalho para consolidar. Para manter eles, posso fazer com um losango, mas sem pontas. Teria um volante central, um volante pela direita e um volante pela esquerda e estes dois atacantes de meio corredor com um meia para municiá-los — projetou.

Assim, o trio de volantes seria formado por Fernando, Rômulo e Bruno Henrique, que chegou a ser apresentado como um dos pendurados na última rodada, mas a informação não é correta. O camisa 8 não está suspenso e, inclusive, trabalhou entre os titulares.

Por fim, a outra ausência da atividade foi o zagueiro uruguaio Rogel, substituído no segundo tempo contra o Botafogo com uma suspeita de lesão muscular. Na vaga dele, entra Clayton.

A provável escalação colorada tem: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Rômulo e Bruno Tabata; Borré e Valencia. O elenco ainda terá um último treino antes de viajar a Fortaleza. O jogo será disputado às 16h de domingo, no Castelão.