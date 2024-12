Em jogo heroico, Botafogo vence Atlético-MG e conquista a Libertadores da América pela primeira vez

Não poderia ser sem sustos, medo e uma boa dose de heroísmo. Aliás, foi também com o brilho que só uma estrela solitária pode ter. Neste sábado (30), o Botafogo conquistou a primeira Libertadores da sua história ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1 no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, com um jogador a menos por mais de 90 minutos. Os gols do Botafogo foram marcados por Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos. Eduardo Vargas descontou para os mineiros.