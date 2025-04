Dunga comenta momento do Inter antes de estreia na Libertadores: "Deixou o modismo de trazer estrangeiro"

Um dos grandes nomes da história do Inter e da Seleção, Dunga costuma ter opiniões contundentes sobre o clube pelo qual foi capitão e treinador. O ídolo projetou a participação do Colorado na Libertadore s. A estreia será contra o Bahia, nesta quinta-feira (3), em Salvador.

Nesta manhã, Dunga participou de uma palestra com estudantes da rede municipal de Porto Alegre, que fazem parte da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Vereador Antônio Giúdice, no bairro Humaitá. Após o momento com os jovens, comentou sobre o atual momento do Colorado.