Bola aérea do Bahia gera dúvida e preocupação no Inter para a estreia da Libertadores

O Inter tem dúvidas sobre a escalação que o Bahia mandará a campo nesta quinta-feira (3), para estrear na Libertadores, e elas repousam na defesa. A preocupação colorada é que Rogério Ceni opte por escalar um zagueiro na lateral, para reforçar a bola aérea.

Mesmo que tenha marcado o gol no empate com o Corinthians, no último fim de semana, pela abertura do Brasileirão, o lateral-direito Gilberto é apontado como um jogador que pode deixar a equipe. A observação está baseada na análise dos jogos anteriores da temporada, onde o zagueiro Gabriel Xavier atuou improvisado na função.

Gol no clássico

Entre os jogos em que o Gabriel Xavier foi utilizado na lateral está a final do Campeonato Baiano, contra o Vitória. Aliás, foi dele o gol, de cabeça, que abriu a vantagem de 2 a 0 no jogo de ida da decisão. Ou seja, a escolha poderia aumentar a estatura da equipe anfitriã, além de ajudar a brecar o lado esquerdo do ataque colorado, que tem o atacante Wesley e o lateral Bernabei como expoentes.

— Sabemos que é Copa, que as partidas são todas difíceis. É um adversário que conhecemos, que tem um bom jogo, bons volantes, com laterais que passam muito. Temos trabalhado e amanhã (quinta) vamos ver como enfrentamos eles — avaliou Bernabei em entrevista concedida no hotel, em Salvador.

Provável escalação

A provável escalação do Bahia tem: Ronaldo (Marcos Felipe); Gilberto (Gabriel Xavier), Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.