O Atlético-MG está na final da Libertadores 2024. O Galo empatou com o River Plate em 0 a 0, no Monumental de Núñes, nesta terça-feira (29), no segundo duelo da semifinal. O resultado de Buenos Aires, somado aos 3 a 0 para os brasileiros em Minas Gerais, tira os argentinos da decisão que será disputada no seu próprio estádio, no jogo único de 30 de novembro.