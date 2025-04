Com mistérios nos times, Bahia e Inter começam caminhada da Libertadores na Fonte Nova

Valencia no treino do Inter

O Inter estreia na Libertadores 2025 com a mesma dúvida das últimas semanas. Quem será o centroavante titular do time de Roger Machado? A tendência é de que Valencia comece a partida das 19h, em Salvador, contra o Bahia, e Borré seja o reserva .

No caso colorado, há nove jogadores escalados que são os mesmos que iniciaram a partida do Maracanã no sábado passado: Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley. Há uma troca forçada, Anthoni no gol no lugar do lesionado Rochet. E, por fim, Valencia.