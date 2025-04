Braithwaite decide, e Grêmio bate o Sportivo Luqueño na estreia na Copa Sul-Americana

A busca do Grêmio pela Copa Sul-Americana começou com vitória. No Paraguai, mesmo em uma noite com atuação pouco inspirada, o Tricolor venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 nesta quarta-feira (2).

Um resultado construído graças aos centroavantes da equipe. Arezo, no primeiro tempo, e Braithwaite, no segundo, marcaram os gols gremistas na estreia da competição continental. Federico Santander fez o da equipe da casa.

Quinteros promoveu uma série de mudanças no Grêmio para a estreia na Copa Sul-Americana. Depois de apostar em jogadores de características mais defensivas, o técnico resolveu utilizar atletas de características mais ofensivas no Paraguai.

João Pedro, Dodi, Cristaldo e Pavon entraram no time que venceu o Atlético-MG no último sábado. Igor Serrote, Camilo, Edenilson e Cristian Olivera saíram da equipe.

Pênalti e desatenção

Apesar das mudanças, o Grêmio voltou a apresentar durante o primeiro tempo os mesmos problemas que marcam o início de 2025. Além das jogadas pelas pontas, o time não conseguiu ser consistente na criação. E sem a bola, a linha defensiva voltou a apresentar momentos de desatenção.

Em um desses lances de apagão, o Sportivo Luqueño chegou a abrir a placar. Marcelo Pérez, com apenas três minutos de jogo, marcou após cobrança de falta. Mas o atacante estava impedido e o lance foi anulado pela arbitragem.

O VAR entrou em ação minutos depois. E novamente com resultado favorável ao Grêmio. Arezo fez o cruzamento para Cristaldo na marca do pênalti. O zagueiro da equipe paraguaia acertou o camisa 10. Após revisão no vídeo, o pênalti foi marcado. O centroavante converteu a chance.

Uma desatenção quase inacreditável permitiu o empate do Sportivo Luqueño. Jemerson jogou a bola pela lateral, após receber passe de Volpi. O zagueiro não viu que Federico Santander ficou livre.

O gandula entregou a bola rapidamente para um atleta da equipe paraguaia fazer a reposição para o centroavante, que venceu o goleiro gremista na finalização dentro da área.

Aos 37 minutos, Cristaldo lançou Amuzu. O passe acabou saindo mais em direção a linha lateral do que o desejado, mas mesmo assim o atacante conseguiu alcançar o passe. O camisa nove cortou para o meio e arriscou a finalização. Aguilar defendeu.

O goleiro do Luqueño trabalhou outra vez antes do fim do primeiro tempo. Cristaldo cruzou para Pavon e Aguilar fez boa defesa. O último lance do primeiro tempo ilustrou bem o que foi a metade inicial do confronto.

Amuzu teve a bola no campo de ataque, em cima da linha de fundo, mas preferiu tentar um passe para trás. O lance terminou com a bola no campo de defesa do Grêmio e o juiz apitou o final da primeira etapa.

Vantagem e susto

O início do segundo tempo teve um pouco mais a bola nos pés dos jogadores do Grêmio. O problema é que o time apostou demais em lançamentos para Arezo, sem a aproximação dos demais companheiros.

Aos dois minutos, Amuzu fez jogada pela esquerda e cruzou para Arezo. Villalba se antecipou ao centroavante gremista e afastou a bola da área. Os levantamentos na área buscando o camisa 19 seguiram, mas sem sucesso.

Pérez deu um susto em Volpi aos 10 minutos de jogo. O atacante recebeu no lado direito e não foi pressionado por Lucas Esteves ou Amuzu. A finalização de fora da área passou perto da trave.

Incomodado com o que via em campo, Quinteros resolveu fazer três trocas de uma vez. Edenilson, Cristian Olivera e Braithwaite entraram. Saíram Dodi, Pavon e Arezo.

Na primeira participação dos jogadores que entraram, o Grêmio quase marcou. Kike fez fila pela direita e tocou para Braithwaite, que finalizou em cima de um defensor.

Na segunda tentativa, a bola acabou no fundo das redes. Cristian Olivera recebeu na direita e fez o cruzamento na medida para o cabeceio de Braithwaite. De volta muito antes das previsões do departamento médico, o dinamarquês fez o segundo gol gremista da noite aos 25 minutos.

A narração dos gols do Grêmio na Gaúcha

Outra desatenção total da defesa rendeu chance ao Sportivo Luqueño. A linha defensiva do Grêmio deixou outro jogador da equipe da casa desmarcado após cobrança de lateral. Volpi fez grande defesa em finalização de Walter González, que marcou no rebote. Mas o jogador da equipe paraguaia tinha empurrado João Pedro e o lance foi anulado.

Quinteros resolveu proteger mais o time. Mandou Camilo a campo no lugar de Cristaldo. Após cobrança de escanteio, Jemerson teve a chance de ampliar a vantagem. Mas o zagueiro perdeu a oportunidade de dentro da pequena área.

O Sportivo Luqueño foi até o apito final tentando empatar com lançamentos de bola na área do Grêmio, mas sem sucesso. Depois de conquistar o objetivo, mesmo sem empolgar, o Grêmio volta a ter suas atenções no Brasileirão.

O Tricolor vai até Fortaleza no próximo sábado para enfrentar o Ceará, pela segunda rodada. E na esperança de encontrar soluções para o rendimento do time melhorar nesses dias de treinos até voltar a campo.

Confira a coletiva de imprensa de Gustavo Quinteros

Copa Sul-Americana — 1ª rodada — 2/4/2025

Sportivo Luqueño (1)

Aguilar; Rodi Ferreira, Villalba, Pablo Aguilar e Torres; Ríos (Walter Rodríguez, 17'/2ºT), Benítez, Báez (Ayala, 24'/2ºT) e Elvio Vera (Hauché, 42'/2ºT); Marcelo Pérez (Comas, 24'/2ºT) e Federico Santander (Walter González, 17'/2ºT). Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio (2)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (Edenilson, 17'/2ºT) e Villasanti; Pavon (Cristian Olivera, 17'/2ºT), Cristaldo (Camilo. 30'/2ºT) e Amuzu (Aravena, 35'/2ºT); Arezo (Braithwaite, 17'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS: Arezo (G), aos 16min, e Santander (S) aos 29min do 1º tempo; Braithwaite (G) aos 25 min.

Arezo (G), aos 16min, e Santander (S) aos 29min do 1º tempo; Braithwaite (G) aos 25 min. CARTÕES AMARELOS: Ríos, Vera, Iván Torres (S); Lucas Esteves (G).

Ríos, Vera, Iván Torres (S); Lucas Esteves (G). ARBITRAGEM: Francisco Gilabert, auxiliado por Alan Saldoval e Carlos Poblete (trio chileno). VAR : Juan Soto (Venezuela).

Francisco Gilabert, auxiliado por Alan Saldoval e Carlos Poblete (trio chileno). : Juan Soto (Venezuela). PÚBLICO: não divulgado.

não divulgado. RENDA: não divulgado.

não divulgado. LOCAL: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai.

Próximo jogo

Sábado, 5/4 — 18h30min

Ceará x Grêmio

Arena Castelão — Brasileirão (2ª rodada)