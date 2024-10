Segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo sofre mudança de estádio

O local do jogo de volta da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo foi alterado nesta terça-feira (29), véspera do duelo, agendado para as 21h30min de quarta (30), em Montevidéu, capital uruguaia. A partida não será mais na casa do Peñarol, o Estádio Campeón del Siglo. O tradicional Estádio Centenário receberá o evento. A alteração se dá após o ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, tentar vetar a presença da torcida botafoguense no estádio.