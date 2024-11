Desdobramento Notícia

Ataque a bomba ao STF criou ambiente para avanço das investigações contra os suspeitos de planejar golpe de Estado

Atentado de Francisco Wanderley Luiz na Praça dos Três Poderes gerou entendimento entre membros do STF e da PF de que é preciso frear o avanço no Congresso de uma proposta de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro