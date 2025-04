Vai começar a trajetória do Inter na Libertadores 2025

Inter tentará repetir os feitos de 2006 e 2010. Fernando Gomes / Agencia RBS

O calendário do futebol brasileiro é complexo e injusto com os clubes na busca por um planejamento equilibrado. A sequência de jogos e a dificuldade deles faz com que até os grandes elencos tenham dificuldade de disputar com força todos os campeonatos da temporada.

Não vou negar que pior do que o calendário apertado é ter um ano com poucos jogos. Na mesma medida em que reclamamos disso, no dia a dia é bom ver o nosso time com inúmeros compromissos nas principais competições do continente.

A Libertadores é a competição que, automaticamente, se coloca como a mais importante para todas as equipes. Em janeiro, torcida e responsáveis pelo futebol dos clubes já colocam esse objetivo no topo. É um desejo quase instintivo.

O grupo colorado é o mais difícil da fase de grupos desta edição. O peso da camisa do Inter somado à qualidade atual dos adversários coloca o time de Roger Machado como favorito. Porém, a peculiaridade é a previsão de jogos complicados fora de casa. Essa realidade fica exposta já no primeiro compromisso, fora de casa, diante do Bahia. Jogar em Salvador, levando em consideração o fator local, é uma missão desafiadora.

Essa primeira partida, na Arena Fonte Nova, é importante para que o Inter apresente suas fichas na Libertadores. Serve como uma primeira impressão. Assim como foi na estreia pelo Brasileirão, na partida contra o Flamengo. Conquistar o respeito dos adversários por conta do desempenho em campo também é um fator que pode ser usado como estratégia. Além disso, uma boa atuação, com vitória, é capaz de colocar mais um tijolinho na sólida estrutura do Inter montada por Roger Machado.