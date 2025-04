Conheça o time gaúcho que irá participar da Liga Nacional de Futsal pela primeira vez em 2025

Clube da Região Sul do Estado fará sua estreia em competições nacionais na Liga Futsal. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã, divulgação

Como de costume, a Liga Nacional de Futsal (LNF) contará mais uma vez com três clubes gaúchos na disputa. ACBF e Atlântico seguem na disputa. Contudo, neste ano, a Assoeva, clube que deixará de existir, dá lugar ao Vélez Camaquã, equipe da Região Sul do Estado.

O clube está no seu 15º ano de atividades. Em 2024, foi profissionalizado e participou pela primeira vez de competições estaduais. Neste ano, fará a sua estreia em torneios nacionais.

As origens

Fundado em 2010 por um grupo de amigos e familiares apaixonados por futsal, que tiveram Éder Silva na liderança, o Vélez surgiu em Cachoeirinha, tendo como primeiro nome "Vélez da Granja". A escolha por "Vélez" partiu de Silva, que sempre foi o presidente da equipe. Além da inspiração no clube argentino Vélez Sarsfield, campeão da Libertadores em 1994, ele percebeu que a nomenclatura era pouco utilizada no meio esportivo.

Quanto ao "Granja", refere-se ao bairro em que o presidente residia em Cachoeirinha. Na cidade, a equipe venceu campeonatos em 2013 e 2014 e se consolidou como um clube tradicional do município.

Em 2017, Éder Lima se mudou para Camaquã e levou o time para disputar o Campeonato Citadino de Futsal de Dom Feliciano de 2022, no qual o Vélez saiu campeão. A partir do título, a equipe foi inscrita no Citadino de Camaquã de 2023, quando também foi campeã. Desde então, o clube alviazul joga na cidade da Região Sul do Estado e manda seus jogos no Ginásio Wadislau Niemxeski.

Crescendo no Rio Grande do Sul e projeção nacional

A nível estadual, as primeiras competições disputadas pelo Vélez Camaquã foram em 2024. No ano, o clube da Região Sul foi vice-campeão da Taça Farroupilha Região Metroserra e vice-campeão da conferência leste da Série C da Liga Gaúcha de Futsal, conquistando o acesso à segunda divisão.

Após a ascensão no ano passado, a equipe fechou uma parceria com a Assoeva, em janeiro de 2025, em que foi oferecida a licença do time de Venâncio Aires na LNF pelos próximos dois anos. Os trâmites foram negociados com a Ícone Sports, fornecedora de materiais esportivos, que era a proprietária da vaga.

Planejamentos para 2025

Apesar do ano de estreia na Liga Nacional, o Vélez Camaquã quer surpreender na competição. O principal objetivo do clube é terminar a primeira fase entre as 16 melhores campanhas, o que garante uma vaga no mata-mata, que inicia nas oitavas de final.

Além do torneio nacional, o time também disputará a Série B da Liga Gaúcha. Na Taça Farroupilha Metroserra, o Vélez estreou contra o União Parobé, no último sábado (29), e venceu por 1 a 0.

Quanto ao elenco treinado por Gustavo Pellisoli, a diretoria optou por mesclar atletas de diferentes perfis. No grupo estão jogadores mais experientes, com rodagem na Liga Nacional de Futsal e conquistas no esporte, além de jovens com potencial de ascensão. Mesmo assim, reforços ainda podem ser anunciados.