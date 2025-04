A arma do Bahia que Roger Machado pode usar a favor do Inter

Luciano Juba fez a jogado do gol do Bahia (foto) contra o Corinthians, mas depois foi expulso. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

O Inter estreia na Libertadores nesta quinta-feira (3) diante do Bahia, em Salvador, em jogo que colocará frente a frente o atual campeão gaúcho e vencedor do Campeonato Baiano. Adversário colorado, o time de Rogério Ceni tem uma forma bem definida de jogar. Há, porém, armas da equipe nordestina que podem ser usadas a favor do Inter por Roger.

Ceni desenvolveu no primeiro trimestre da temporada uma formação no Bahia que inicia no sistema 4-3-3, mas que em fase ofensiva altera para um 3-2-5.

Superioridade numérica

A ideia consiste em atacar a última linha adversária com cinco homens gerando superioridade para ter vantagens.

Nessa formação ofensiva, os extremas Ademir e Erick Pulga são os responsáveis por dar amplitude deixando outras funções para os laterais. O lateral-direito, normalmente Gilberto, tem a missão de ser um terceiro homem junto aos zagueiros na saída enquanto o esquerdo, Juba tem sido o titular, faz a diagonal se juntando ao volante Caio Alexandre. Ou seja, os dois laterais tem posições mais centrais nos momentos de posse.

Laterais decisivos contra o Corinthians

Os dois laterais, porém, não deixam de ter funções ofensivas. Mesmo aparecendo mais por dentro, eles têm liberdade para chegar ao ataque, Juba mais como um armador e Gilberto como homem surpresa se desprendendo dos zagueiros. Isso apareceu no lance do gol contra o Corinthians, no domingo, na estreia do Brasileirão.

1°) Juba recebe a bola por trás das linhas do Corinthians enquanto Gilberto está ocupando a área - Ademir é quem está aberto pela direita.

Jogada do gol envolveu os dois laterais do Bahia. Premiere / Reprodução

2°) Juba carrega a bola até a área e cruza para Gilberto cabecear e abrir o placar na Fonte Nova.

Bahia ocupou a área com seis jogadores para vencer a defesa do Corinthians. Premiere / Reprodução

Esse posicionamento dos laterais que gerará atenção para o Inter nos momentos sem a bola também poderão ser aproveitados por Roger para causar danos ao Bahia.