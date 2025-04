Conseguirá guardar o 13º antecipado pelo INSS? Dicas de onde investir com segurança

Guardar o adiantamento do 13% na poupança pode ser o primeiro impulso, mas não a melhor escolha em termos de rendimento quando comparada a outros investimentos.

Mais uma vez o Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) vai antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas. A primeira parcela será paga em abril, e a segunda, em maio. O benefício é destinado a segurados que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão da Previdência Social.

A medida gera divergências. Tem quem discorde da antecipação, quem ache que deveria contemplar somente a metade do valor e outros que já contam com o adiantamento, que ocorre desde 2020. Do ponto de vista financeiro, para quem consegue guardar o dinheiro, vale a pena receber antes e deixar em uma aplicação que renda, nem que seja pouquinho.