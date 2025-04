Valencia ou Borré: Inter mantém mistério sobre centroavante titular para a estreia da Libertadores

O grande mistério do Inter para a estreia na Libertadores está no comando de ataque: Enner Valencia ou Borré. Até a manhã desta quinta-feira (3), nem mesmo os jogadores foram comunicados sobre a decisão do técnico Roger Machado. A tendência é que isso ocorra na palestra antes do jogo contra o Bahia , agendado para ocorrer às 19h, na Arena Fonte Nova.

Nos treinos realizados no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, foram trabalhadas as duas possibilidades. Ainda na terça (1°), o equatoriano foi observado entre os titulares .

"Características distintas"

Na quarta-feira (2), contudo, antes da viagem a Salvador, o colombiano voltou a aparecer na equipe, como já havia ocorrido diante do Flamengo, no fim de semana, pelo Brasileirão.

— São jogadores com características distintas, que o Roger sabe aproveitar muito bem. Como sabem, é um técnico que estuda muito o adversário. A mim, o que beneficia um pouco do Rafa (Borré) é que ele sai para jogar no apoio e me faz jogar um pouco mais. Já o Enner preocupa o defensor, aproveita muito bem o espaço e sabe atacar — comentou o lateral-esquerdo Bernabei em entrevista concedida no hotel, na capital baiana.