A permanência de certos jogadores no Inter tem peso de contratação

Seguimos ansiosos por novidades do plantel colorado para 2025. Arrisco dizer que a ansiedade maior do torcedor colorado é para saber com quais jogadores poderemos contar na próxima temporada. A ameaça do mercado na busca por atletas do Inter está assustando um pouco.

Um possível desmanche pode tirar a oportunidade colorada de disputar títulos importantes como Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Mesmo com o elenco atual, esse objetivo é complicado. Sem alguns jogadores desse grupo fica praticamente impossível chegar a estas conquistas.

Desejo e realidade são coisas diferentes. Nem todo desejo é palpável. Por vezes, a culpa é da realidade que não nos deixa materializar desejos importantes. Com o tempo, eles podem ser realizados. Mas se trata, também, de momento. Trazendo isso para o mundo colorado, a nossa realidade pede que jogadores sejam vendidos. O clube precisa de dinheiro. A curto prazo, essa é a melhor alternativa para manter o Inter respirando financeiramente. É o que a realidade do momento diz.

Uma alternativa para diminuir os impactos dessa realidade dura é tentar não se desfazer de todos os jogadores que são protagonistas do elenco atual. Reduzir danos. Se Wesley, Vitão, Bernabei e Gabriel Carvalho estão na mira do mercado, o Inter pode colocar um limite de vendas. Prezar pelo desempenho nas quatro linhas é essencial. Precisamos de um Inter competitivo para o ano que vem.

O ideal seria manter esses atletas e agregar qualidade. Porém, a ideia exposta pelo presidente Alessandro Barcellos é de compensar saídas com jogadores parecidos para cada uma das posições que forem desfalcadas. Seguindo essa lógica, se o Inter conseguisse manter alguns desses jogadores seria algo mais vantajoso para o time tecnicamente. Afinal, novas contratações precisam de adaptação, entrosamento e outros fatores já conhecidos do futebol.

Por conta disso, manter, pelo menos, nomes como Vitão, Wesley ou Bernabei seria importantíssimo para o funcionamento do time. O zagueiro é o jogador mais promissor da posição no cenário do futebol brasileiro. Em condições normais de mercado, jamais estaria no Inter. Precisamos aproveitar esse atleta. A lógica é a mesma para Bernabei quando a posição de lateral sofre uma crise no futebol mundial. Ao se encontrar um jogador da sua posição que é qualificado é necessário fazer de tudo para mantê-lo no elenco.

No caso de Wesley, o atacante se encontrou no Inter. O Brasil é uma fábrica de pontas, mas em algumas oportunidades a liga entre clube, atleta e torcida precisa ser respeitada. Não podemos garantir que a direção colorada encontrará isso no mercado. Se esses três ficarem no Colorado, teriam peso de contratação.

