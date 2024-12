Relembre outras marcas que patrocinaram a camisa do Inter

O Inter deve mudar o seu patrocinador master para a temporada de 2025. O Banrisul, marca que patrocina o Colorado desde 2001, deve ser substituído por uma casa de apostas no peito da camisa do clube gaúcho no ano que vem.

Além do banco gaúcho, o Inter já teve outros quatro patrocinadores master em seu uniforme. Apesar de ter sido fundado em 1909, o Colorado teve seu primeiro patrocinador fixo na camisa em 1983, com a entrada da APLUB na parte frontal.

Antes, em 1982, a publicidade era permitida somente em jogos internacionais. O Inter exibiu a Pepsi sobre o número em um torneio em Montevidéu.

A parceria com a APLUB durou até 1988. Em 1986, dividiu o lugar com a marca de tecnologia Philco-Hitachi. A partir de 1989, quem assumiu o patrocínio master do Inter foi a Coca-Cola, fazendo dupla com a camisa do principal rival colorado no Estado, o Grêmio.

A APLUB voltou ao clube entre os anos de 1995 e 1997. A partir daí, Inter e Grêmio começaram a compartilhar os patrocinadores. Entre 1998 e 2000, o Colorado teve a Chevrolet. O logo era variável, sempre representando uma das marcas da empresa: primeiro com o Corsa, depois passando por Astra, Vectra, Celta e S10.

De 2001 até esta temporada, quem mostra sua marca na parte frontal da camisa colorada é o Banrisul.