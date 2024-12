Roger projeta última rodada do Brasileirão para o Inter: "Queremos acabar o ano de forma positiva"

Roger Machado afirmou que o Colorado terá um grande jogo contra o Fortaleza. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O confronto entre Fortaleza e Inter, no Castelão, pela última rodada do Brasileirão, coloca frente a frente duas equipes empatadas com os mesmos 65 pontos. Nos critérios, no entanto, o time de Roger Machado está à frente na tabela. E o objetivo colorado, neste último jogo da temporada, é defender sua posição dentro do G-4.

A tarefa não promete ser fácil. O Fortaleza mostra-se muito forte como mandante e o Inter chega ao Ceará desfalcado. Porém, mesmo cheio de problemas, o técnico Roger Machado confia na conquista de um bom resultado na tarde deste domingo (8).

— É o último jogo e não menos importante. Tem premiação diferente, que é importante para o clube. Tem a projeção do clube num lugar mais alto. Estamos vindo de dois resultados negativos e queremos acabar o ano de forma positiva, com uma vitória importante, para que possamos sacramentar o ano de forma a dar orgulho ao nosso torcedor. É um jogo difícil, muito forte, uma equipe que briga diretamente pela mesma posição que a gente na tabela. O Fortaleza tem um trabalho longevo e organizado. É um duelo que vai levar o Brasileirão até a última rodada com suas motivações para ambos os lados. Tem tudo para ser um grande jogo — definiu o técnico Roger Machado em entrevista aos canais oficiais do Inter.

Depois de uma sequência de 16 jogos de invencibilidade dentro da competição, o Inter acumula duas derrotas nas últimas rodadas. O time perdeu para o Flamengo, no Maracanã, e para o Botafogo no Beira-Rio.

Garantir o quarto lugar no torneio vai fazer com que os cofres colorados agradeçam — a premiação dada pela CBF é de R$ 40,8 milhões. O quinto colocado, posição atual do Fortaleza, recebe R$ 38,5 milhões. As duas equipes já garantiram presença na fase de grupos da próxima Libertadores.

Fortaleza e Inter jogam neste domingo (8), às 16h, no Castelão. O leão do Pici já anunciou venda de mais de 50 mil ingressos para essa última rodada do Brasileirão.