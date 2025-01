José Boto banca Filipe Luís no Fla e quer encerrar hegemonia de técnicos portugueses no Brasil

Novo diretor de futebol do Flamengo, o português José Boto concedeu coletiva nesta quarta-feira e aproveitou o encontro com os jornalistas para estreitar a sua relação com o técnico Filipe Luís, remanescente da gestão anterior presidida por Rodolfo Landim, e que perdeu as eleições para o novo mandatário do clube: Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Após afirmar que a permanência do ex-lateral-esquerdo no comando do time profissional havia passado por sua aprovação, o dirigente exaltou o atual treinador e disse que ele tem a chance de fazer história.

"O contato (entre os dois) é diário desde o dia 18 e agora, com ele aqui, é mais fácil e pessoal. Tudo o que disse no primeiro dia, eu mantenho: Filipe Luís é alguém que vejo com um futuro radioso", comentou Boto.

Durante a entrevista, Boto afirmou que chega ao Brasil com uma missão inusitada. Encerrar a fase vencedora dos técnicos portugueses no País, que ganhou os holofotes do cenário esportivo com a chegada de Jorge Jesus, no próprio Flamengo.

Logo depois, Abel Ferreira também desembarcou por aqui e enfileirou uma sequência de títulos no Palmeiras. O caso mais recente remete ao rival Botafogo. O clube comandado por John Textor venceu a Libertadores e o Brasileiro de 2024 sob as ordens do compatriota Artur Jorge.

"Eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Isso vai acontecer através do Filipe. Nada melhor do que ser o Filipe a acabar com esse cenário", comentou o dirigente.

Em um momento onde as atenções ficam voltadas para chegada e saída de atletas por se tratar de início de temporada, Boto aproveitou a entrevista para dizer que assuntos relativos às contratações serão feitas internamente.