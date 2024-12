Inter anuncia lesão de Alan Patrick, que não jogará mais em 2024 

Camisa 10 encerra seu 2024 com 12 gols e oito assistências em 45 jogos. Ricardo Duarte / S. C. Internacional/Divulgação

Alan Patrick não jogará mais pelo Inter em 2024. Minutos antes da partida contra o Botafogo, o clube divulgou que o meia teve diagnosticada uma lesão muscular e está fora dos próximos — e últimos — dois compromissos do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o meia também será desfalque contra o Fortaleza, no domingo (7). O comunicado colorado não indica qual a gravidade da lesão nem em que região do corpo que foi.

A última lesão do atleta havia sido em setembro, quando sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e foi desfalque por dois meses.

Assim, o camisa 10 encerra seu 2024 com 12 gols e oito assistências em 45 jogos.