Botafogo promete foco total contra o Inter: "Terminamos a festa"

Artur Jorge disse que objetivo agora é ser campeão brasileiro. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O campeão da Libertadores agora está focado na busca pelo título do Brasileirão. O Botafogo vem a Porto Alegre com o objetivo de conquistar o seu segundo título em menos de uma semana. A projeção é de quase força máxima para a partida contra o Inter, quarta-feira (4), no Beira-Rio. A escalação que garantiu a conquista inédita da América pode ser repetida.

A exceção fica por conta de John. O ex-goleiro do Inter vai cumprir suspensão automática e será substituído pelo experiente Gatito Fernández. O zagueiro angolano Bastos foi desfalque na final da Libertadores por conta de lesão e ainda é dúvida para o jogo contra o Inter. De resto, salvo algum problema de última hora, o técnico Artur Jorge vai escalar o que tem de melhor.

— O Botafogo está muito focado pra ser o campeão Brasileiro. Até pelo o que aconteceu no ano passado quando deixou o título escapar. É inegável que isso mexeu com a torcida. O elenco foi fortalecido e a mentalidade foi trabalhada pra esquecer o que foi ano passado. Os jogadores estão com sangue nos olhos. A gente vê isso no clube como um todo — disse o repórter da Rádio Tupi, Thiago Veras.

Se o Botafogo vencer o Inter no Beira-Rio, o time do técnico Artur Jorge garante o título Brasileiro com uma rodada de antecedência se o Palmeiras tropeçar diante do Cruzeiro, em Minas, também na quarta-feira.

— Tudo tem o seu momento. Eu comemorei com os jogadores, mas terminámos a festa porque quarta-feira temos mais uma grande final. Queremos vencer o campeonato. E para isso temos de estar preparados para dar uma resposta. O objetivo a partir de hoje (sábado) passa a ser o campeonato nacional — disse o técnico do Botafogo, após a vitória sobre o Atlético-MG.

O treinador português terá apenas duas atividades para preparar o time que tentará o título Brasileiro no Beira-Rio. Caso não conte, mais uma vez, com o zagueiro Bastos, Adryelson será mantido no setor.

Um provável Botafogo tem: Gatito; Vitinho, Adryelson (Bastos), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus.